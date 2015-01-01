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प्रदर्शन:अर्णब की गिरफ्तारी पर भाजपा ने निकाला कैंडल मार्च

कोडरमा4 घंटे पहले
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भाजपा प्रखंड कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
  • रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार के जेल में बंद किए जाने का विरोध

रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल में बंद किए जाने के विरोध में गुरूवार को भाजपा प्रखंड कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च सुधा स्वीट्स से जयनगर मोड़ तक निकाला गया। मौके पर भाजपा नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा न्याय व सत्य के मार्ग पर चलने वाले पत्रकार को जेल में डाल देने की सरकार की हिटलर शाही व सेंसरशिप लागू कर चौथे स्तंभ के ऊपर अत्याचार करने व तानाशाही नीति का घोर निंदा की गई।

मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार मुर्दाबाद, अर्णव गोस्वामी को रिहा करो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। वहीं अर्णब गोस्वामी को रिहाई नहीं होने पर आंदोलन चलाने की चेतावनी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह ने किया।

मौके पर जिला मंत्री बैजनाथ यादव, कुलवीर सलूजा, कांति देवी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार झुन्नू, प्रवीण पांडेय, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश सिंह राजू भईया, पूर्व मीडिया प्रभारी अजय पांडेय, पप्पू पांडेय, राजेश यादव, नरेंद्र पाल,बैधनाथ यादव, दिलीप सिन्हा, सचिन्द्र शर्मा, महेश यादव, दयानंद सिंह, अम्बिका प्रसाद, विजय यादव , धनंजय यादव, नुनेश्वर यादव कोडरमा ग्रामीण एवं नगर के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

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