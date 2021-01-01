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जांच:एसपी से बोलेे व्यवसायी, महिला की हत्या मामले में नहीं हो रही सही जांच

कोडरमा2 घंटे पहले
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  • विधायक के नेतृत्व में व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल मिला

झुमरी तिलैया पानी टंकी रोड निवासी प्रभु प्रसाद वर्मा की पत्नी मीरा देवी की 29 जनवरी को घर में की गई निर्मम हत्या के खुलासे पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर झुमरी तिलैया के व्यवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को क्षेत्र के विधायक के आवास पर पहुंचकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मौके पर व्यवसायियों ने विधायक को बताया कि व्यवसायी के पत्नी की हत्या मामले में पुलिस ने बारीकी से अनुसंधान किए बगैर ही मात्र एक अभियुक्त को हत्याकांड को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं इस हत्याकांड को व्यवसायी के पुत्र और आरोपी के एक लड़की से प्रेम प्रसंग के मामले में महिला की हत्या किए जाने की वजह बताई है, जो कि मनगढंत जान पड़ती है।

व्यवसायियों को कहना था कि महिला की हत्या में एक से अधिक लोग शामिल रहे हैं, जिनको चिह्नित कर गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा व्यवसायियों ने विधायक के समक्ष आरोपी के साथ व्यवसायी के घर जाने वाले लड़के को भी चिह्नित करने व इस मामले में मुहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे से जांच करने की भी बात कही है। व्यवसायियों का कहना था कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि कुछ दूसरी बात होने का हवाला देते हुए पूरे मामले की स्पष्ट जांच का आग्रह किया। शिकायत सुनने के बाद विधायक ने व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एसपी कार्यालय पहुंचीं। जहां एसपी एहतेशाम बकारिब के साथ वार्ता कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय व स्पष्ट जांच करने की मांग रखी। एसपी ने विधायक नीरा यादव को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि फिलहाल मामले का अनुसंधान जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा जिला मंत्री बैजनाथ यादव, प्रखंड अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, नवल सोनी, अनिल सोनी, दीपक सोनी, दुर्गा प्रसाद सोनी, अजीत सोनी, रंजन सोनी आदि शामिल थे।

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