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पोलियो:पत्थलगडा और गिद्धौर में भी अभियान शुरू

पत्थलगडा5 घंटे पहले
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  • गिद्धौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई

तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गई। पत्थलगडा प्रखंड मुख्यालय में अभियान की शुरुआत बीडीओ मोनी कुमारी ने की। नावाडीह में मुखिया मेघन दांगी ने 5 साल के बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत किया। यहां सभी गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिविर लगाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। सोमवार और मंगलवार को डोर टू डोर अभियान चलाकर बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।

वहीं गिद्धौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर में बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। गांगपुर, बारियातु, दुआरी, पहरा, मंझगांवा व अन्य गांवों में शिविर लगाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। सोमवार से आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम व स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे।

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