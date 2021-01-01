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सड़क सुरक्षा:नियमों का पालन करें, आप व दूसरे सुरक्षित रहेंगे- डीटीओ

कोडरमा2 घंटे पहले
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  • ग्रिजली विद्यालय तिलैया डैम में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर बुधवार को बच्चों के बीच सेमिनार

ग्रिजली विद्यालय तिलैया डैम में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर बुधवार को बच्चो के बीच एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर डीटीओ भागीरथ प्रसाद ने बच्चों को शपथ दिलाते हुए कहा कि सड़क पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, एक तरह से जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में बिलकुल ही लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

वहीं हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, ओवरलोडिंग न करना, सिग्नलों का ध्यान रखना, सड़क की बाईं ओर चलना, जेब्रा क्राॅसिंग का प्रयोग करना सहित अन्य सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमो का पालन करना सभी का नैतिक कर्तव्य हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं से स्वंय भी बच सकेंगे और दूसरों को भी बचा सकेंगे।

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