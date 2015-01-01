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कार्रवाई:किसानों के चार मोटर पंप की चोरी

प्रतापपुर3 घंटे पहले
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मोटर चोरी होने से चिंतित ग्रामीण।

प्रतापपुर प्रखंड के घोडदौड गांव में बुधवार की रात खेतों में पानी पटाने के लिए लगाए गए चार मोटर पम्प की चोरी कर ली गई। इसकी जानकारी किसानों को तब हुई जब वह सुबह खेत में पहुंचे। मोटर नहीं पाए जाने पर किसानों ने गांव मे हल्ला शुरू कर दिया। इतने में कई किसान अपने-अपने लगाए गए मोटर देखने लगे। पता चला कि चार 4 मोटर की चोरी चोरों के द्वारा कर ली गई। जिन किसानों की मोटर की चोरी हुई है उनमें राजू यादव, गौरी प्रसाद दांगी, सुकर यादव व रामू यादव शामिल हैं।

किसानों ने बताया कि हम लोग खेतों में पटवन के लिए कुएं के पास मोटर लगाए थे। किसानों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतापपुर थाने मे आवेदन दिया है। लगातार प्रखंड सहित कई गांवों में मोटर,जलमीनार की सोलर प्लेट, मोटर साइकिल सहित लूटकांड की इसको लेकर ग्रामीण ने चिन्ता जाहिर की है।

गिरफ्तारी की मांग करने वालों में रामाशीष भोक्ता, दिनेश यादव,संजय प्रसाद दांगी, अरविन्द तिवारी, शंभु दांगी, सूरज दांगी, संतोष दांगी, उपेन्द्र दांगी, उदय, ऋषि, कारू यादव, वासुदेव यादव, राजेश यादव, प्रवेश यादव, उपेन्द्र यादव सहित कई अन्य ग्रामीण शामिल हैं।

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