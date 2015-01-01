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कार्रवाई:चार होटलों से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

कोडरमा4 घंटे पहले
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  • तिलैया डैम के आसपास छापेमारी, 4 लोग नामजद

राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान गुरुवार को तिलैया डैम ओपी अंतर्गत डैम के आसपास संचालित दुकानों पर छापेमारी की गई। डीएसपी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान डैम स्थित चार होटलों से काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। इस मामले में होटल संचालक चार लोगों को नामजद किया गया है।

जिसमें धामराय निवासी मुन्ना मोदी, रंजीत मोदी ,रमेश मोदी के अलावा कांटी निवासी संतोष महतो के नाम शामिल हैं। इनके यहां से किंगफिशर बियर के 48 पीस, टुब्रो केन बियर 7 पीस, इंपीरियल ब्लू 180 एमएल के 12 पीस 750 एम एल के एक पीस , 375 एमएलके के तीन पीस रॉयल स्टैग 180 एमएल के तीन पीस व एक अन्य ब्रांड के एक पीस शराब की बोतलें बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार तिलैया डैम के आसपास संचालित इन होटलों में काफी दिनों से अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। डीएसपी सिंह ने बताया कि नामजद बनाए गए सभी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

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