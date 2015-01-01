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कार्रवाई:3 घरों में चल रही अवैध महुआ शराब भट्ठियों को ध्वस्त किया

सतगावां3 घंटे पहले
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  • बेकोबार में छापेमारी, भारी मात्रा में जावा महुआ व शराब बरामद किए

राजाबर पंचायत के रंगैनिया गांव में शनिवार को पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 3 घरों में चल रहे अवैध महुआ शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को बहा दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि राजाबर पंचायत के रंगैनिया गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया। घरों में अवैध चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा था। शराब चुलाई के लिए बने भट्ठियों के साथ साथ अर्धनिर्मित सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया है। शराब कारोबारी फरार हो गए।

उल्लेखनीय हो कि थाना क्षेत्र के मीरगंज,कटैया,कोठियार,राजाबर,कैरी, बिसनीडीह, पंचफेडवा,पेट्रोजलप्रपात,असनाकोनी सहित अन्य जंगली क्षेत्रों में अवैध शराब चुलाई का सेफ जोन बन गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड में यह कारोबार लघु कुटीर उद्योग का रूप ले लिया है। इन स्थानों से अवैध शराब बनाकर बिहार राज्य में धड़ल्ले से शराब की तस्करी की जा रही है। जिसे रोकने में स्थानीय पुलिस व उत्पाद विभाग असफल है। छापेमारी अभियान में प्रक्षिशु एसआई चंद्रदेव सिंह के अलावा पुलिस के जवान शामिल थे।

बेकोबार में छापेमारी, भारी मात्रा में जावा महुआ व शराब बरामद किए
शनिवार को पुलिस ने एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में शराब निर्माण के हब कहे जाने वाले बेकोबार गांव में छापेमारी की। जहां से पुलिस ने कई भटि्ठयों को तोड़ते हुए भारी मात्रा में जावा महुआ व निर्मित शराब बरामद किए। थाना प्रभारी द्वारिका राम ने बताया कि छापेमारी के दौरान घरो में संचालित किए जा रहे कई भटि्ठयों को तोड़ा गया। वहीं इस मामले में नामजद बनाए गए लोगो के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अवैध शराब निर्माण को लेकर किसी भी व्यक्ति को नामजद नहीं बनाया गया है और न ही थाने में मामला दर्ज किया गया है। यहां यह बात चौकाने वाला है कि घर में शराब निर्माण को लेकर भटि्ठयों का संचालन किए जाने के मामले सामने आने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को मामले में नामजद नहीं बनाया गया। इससे छापेमारी के नाम पर खानापूर्ति किए जाने की बात भी कही गई है। उल्लेखनीय हो कि थानान्तर्गत बेकोबार का इलाका अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के मामले में कई सालो से चर्चित रहा है।

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