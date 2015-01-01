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निर्देश:पत्थर खदान में मजदूर की मौत मामले में जांच कमेटी गठित

कोडरमा3 घंटे पहले
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  • उपायुक्त ने जांच टीम को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट समय सीमा के अंदर देने का निर्देश दिया

चंचाल पहाड़ी के पास संचालित पत्थर खदान में गत दिन मजदूर की हुई मौत के मामले में उपायुक्त रमेश घोलप ने सात सदस्यीय टीम का गठन कर जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर देने का निर्देश दिया है। एसडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में गठित जांच टीम में एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, डोमचांच सीओ मनीष कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी डोमचांच व कारखाना निरीक्षक कोडरमा को रखा गया है।

उपायुक्त ने जांच टीम को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट समय सीमा के अंदर देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चंचाल पहाड़ी के निकट संचालित पत्थर खदान के संचालन संबंधित अभिलेखीय व स्थलीय जांच कर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई का संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय हो कि चंचाल पहाड़ी के पास संचालित सविता स्टोन चिप्स इंटरप्राइजेज खदान में तेतरियाडीह निवासी राजू पंडित की मौत 5 नंवबर अपराह्न 3 बजे खदान में काम करने के दौरान पत्थर गिरने से हो गई थी।

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