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नियुक्ति:झासा कमेटी का गठन डॉ. रंजन बने अध्यक्ष

कोडरमा3 घंटे पहले
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झासा की बैठक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ए बी प्रसाद के अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य झासा के उपाध्यक्ष डॉ. शरद कुमार एवं प्रमंडलीय उपाध्यक्ष डॉ. रमण कुमार उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से जिला झासा के अध्यक्ष पद पर डॉ रंजन कुमार उपाधीक्षक सदर अस्पताल, उपाध्यक्ष पद पर डॉ. आर पी शर्मा, डॉ. मनोज कुमार, सचिव पद पर डॉ अजय कुमार, कोषाध्यक्ष पद के लिए डॉ प्रवीण कुमार, जिला कन्वेनर डॉ रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव डॉ नम्रता प्रिया, डॉ. चंद्रमोहन,जबकि जिला झासा के कार्यसमिति सदस्य के रूप में डॉ. अनिल कुमार, डॉ. विपिन कुमार, डॉ. पंकज कर्मकार, डॉ. आशीष कुमार, डॉ. कुमारी सोनी, डॉ. फरहाना महफूज, डॉ. मयूरी सिन्हा,डॉ हेमंत चंद्रा, डॉ. मीता सिन्हा चुने गए है।जबकि जिला झासा के संरक्षक जिला के पदेन सिविल सर्जन एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे।

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