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आईजी का दौरा:जोलडीहा में जल्द ही होगा पुलिस कैंप

कान्हाचट्टी3 घंटे पहले
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कान्हाचट्टी पहुंचे सीआरपीएफ व पुलिस के आईजी।

सीआरपीएफ 122 बीएन के आईजी डॉ. महेशवर दयाल व पुलिस विभाग के उत्तरी छोटानागपुर के आईजी साकेत कुमार सिंह गुरुवार को कान्हाचट्टी पहुंचे। दोनों विभाग के आईजी जोलडीहा स्थित कैंप में जवानों की सुधि ली। मौके पर पदाधिकारियों व जवानों को क्षेत्र के हर गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने जोलडीहा में जल्द ही पुलिस कैम्प निर्माण कराने की बात कही।

आईजी ने पुलिस जवानों को हौसला अफजाई भी की । इनके साथ झारखंड पुलिस के डीआईजी एबी होमकर , पवन कुमार पंसल , सुशील कुमार , अभियान एसपी निगम प्रसाद , एसडीपीओ अभिनाश यादव , सीआरपीएफ 22 बीएन परमजीत मेहता , थाना प्रभारी मनोज पाल आदि शामिल थे।

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