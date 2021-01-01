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बत्ती गुल:11 से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी

कोडरमा5 घंटे पहले
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  • 1केवी मेसर्स गोपी कृष्णा, जयनगर टाउन, डंडाडीह, पथलडीहा व 11केवी तिलोकरी फीडर की बिजली बंद रहेगी

33केवी गोदखर पावर सब स्टेशन से सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत कार्य को लेकर 5 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जिसके कारण 11केवी मेसर्स गोपी कृष्णा, जयनगर टाउन, डंडाडीह, पथलडीहा व 11केवी तिलोकरी फीडर की बिजली बंद रहेगी।

जिससे जयनगर टाउन, जयनगर ब्लॉक, कटहाडीह, खेसकरी, डंडाडीह, पिपचो, तेतरॉन, परसाबाद, गड़गी, कटिया, तिलाेकरी, घुरमुंडा, घरौंजा, सरमाटांड, योगियाटिल्हा, सतडीहा, नईटांड, बेको सहित अन्य इलाके की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी विभाग के एईई विजय प्रसाद महतो ने दी। उन्होंने बताया की नए विद्युत पोल लगाने व 33 केवी लाइन में कंटक्टर बदला जाना है।

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