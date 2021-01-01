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कार्रवाई:8 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल को राजपुर पुलिस व वनकर्मी ने किया नष्ट

कान्हाचट्टी5 घंटे पहले
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  • इस कार्रवाई में पुलिस जवानों व वनकर्मियों को करीब 7 घंटे का समय लगा

राजपुर पुलिस व राजपुर वनकर्मियों ने संयुक्त अभियान चलाकर दूसरे दिन भी व्यापक पैमाने पर पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया। अभियान का नेतृत्व राजपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार व वनक्षेत्र पदाधिकारी सूर्य भूषण कुमार कर रहे थे। इस दौरान उक्त पदाधिकारियों ने अभियान के दूसरे दिन भी थाना क्षेत्र के लूटा गांव में वनभूमि तथा निजी भूमि पर लगाये गये पोस्ते की फसल को लाठी डंडों से पीटकर नष्ट कर दिया गया।

इस कार्रवाई में पुलिस जवानों व वनकर्मियों को करीब 7 घंटे का समय लगा। इस संबंध में थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पोस्ते की खेती करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान में ऊंटा नाका प्रभारी सरोज कुमार पांडेय, मनीष जी, एसआई मोतीराम देवगम, एएसआई बीरेंद्र ठाकुर के अलावा बड़ी संख्या जिला पुलिस व वनकर्मी शामिल थे।

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