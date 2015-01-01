पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एसडीओ ने कहा:योग्य लाभुकों को चुनकर उन्हें वन पट्‌टा उपलब्ध कराएं

कोडरमा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आपदा प्रबंधन व आपदा राहत से संबंधित आवेदनों का एक हफ्ते के अंदर निष्पादन करने का निर्देश

एसडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरूवार को अंचल अधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन व आपदा राहत से संबंधित आवेदनों की समीक्षा की गई। मौके पर एसडीओ ने अगले एक हफ्ते के अंदर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलाधिकारियों से वन अधिकार अधिनियम के तहत अंचलवार वन भूमि पट्टा से संबंधित निरस्त दावों के बारे में जानकारी ली और निरस्त किए दावों का भौतिक सत्यापन करते हुए रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

साथ ही योग्य लाभुकों का चयन करते हुए वन पट्टा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। एसडीओ ने कहा कि ग्राम सभा आयोजित करते हुए एक अभियान चलाकर योग्य लाभुकों का चयन करें, ताकि वन अधिकार अधिनियम 2006 व 2012 के संशोधित नियमावली के तहत योग्य लाभुकों का चयन कर उन्हें वन पट्टा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने धान अधिप्राप्ति को लेकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करते हुए प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर उनका निबंधन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि निर्धारित दर पर ही लैंपस में धान की बिक्री हो यह सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष में साधारण धान के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल व ग्रेड ए धान के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया गया है।

एसडीओ ने छठ पूजा को लेकर छठ घाटों की साफ-सफाई करने, छठ घाटों में कोविड से बचाव के लिए बैनर लगाकर प्रचार-प्रसार करने और तालाब के आस-पास फोगिंग कराए जाने का निर्देश दिया। मौके पर सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें