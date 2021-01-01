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कार्यक्रम:टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू 90 कर्मियों काे लगाया टीका

कोडरमा2 घंटे पहले
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  • रेफरल अस्पताल डोमचांच के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पी मिश्रा ने भी कोविड का टीका लगाया

द्वितीय चरण के कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत बुधवार को सदर अस्पताल में फ्रंटलाइन के 90 कर्मियों का टीकाकरण करके की गई। मौके पर जिला के कई कर्मियों का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम में कर्मियों ने सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन कराया, तत्पश्चात उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन दी गई। इसके बाद उन्होंने 30 मिनट का समय ऑब्जरवेशन रूम में बिताया। मौके पर सदर अस्पताल में 90 लोगों को टीका दिया गया, जिसमें 59 स्वास्थ्यकर्मी व 31 फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। वहीं रेफरल अस्पताल डोमचांच के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पी मिश्रा ने भी कोविड का टीका लगाया।

मौके पर सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने आमजनों से अफवाहों व भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोविड-19 का वैक्सीन अवश्य लें। वैक्सीन हमें सुरक्षित रखने के प्रयास से दिया जा रहा है, जो जनहित में बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से न केवल हम सुरक्षित रहेंगे, बल्कि हमारा समाज भी महामारी से सुरक्षित रहेगा। फ्लू कार्नर के नोडल सह कोविड वैक्सीन जिला कोषांग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शरद कुमार ने बताया कि जिला में कुल 256 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोडरमा में 44, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर में 70, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो में 32, स्वास्थ्य केंद्र सतगावां में 20, सदर अस्पताल में 90, होली फैमिली में अबतक कुल 118 लोगों को वैक्सीन दी गई।

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