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कोविड-19:1108 लोगों की टूनैट व एंटिजन जांच में 7 लाेग पॉजिटिव पाए गए

कोडरमा4 घंटे पहले
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सदर अस्पताल में गुरुवार को 24 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जिला सर्विंलांस पदाधिकारी डाॅ. मनोज कुमार ने देते हुए बताया कि जिला में अब तक 104521 लोगो का सैंपल लिया गया, जिसमें 89474 लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। वहीं 3311 मरीज का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है और 6945 लोगों का रिपोर्ट पेंडिंग है।

जबकि 3224 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए है। जबकि 34921 लोग 14 दिन की अवधि पूर्ण कर ली है। कोविड हॉस्पिटल सीसी महिला कॉलेज डोमचांच में 7 लोगों का इलाज के लिए रखा गया है। 56 लोग इलाजरत है। 1108 लोगों की टूनैट और एंटिजन जांच में 7 लाेग पॉजिटिव पाए गए। वहीं 774 लोग निगेटिव है व 327 पेंडिंग है।

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