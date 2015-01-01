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क्राइम:जबरन जंगल में ले जाकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने के आरोप में दो गिरफ्तार

प्रतापपुर3 घंटे पहले
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नाबालिग को जबरन जंगल में ले जाकर जबरदस्ती करने के मामले मे प्रतापपुर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार होने वालों में शुभम मालाकार उम्र 25 वर्ष पिता संजय मालाकार ग्राम रामपुर एवं राजदीप कुमार सिंह उम्र 22 वर्ष पिता दिलीप सिंह ग्राम प्रतापपुर शामिल है। इस संबंध मे नाबालिग की मां ने प्रतापपुर थाना में मामला दर्ज कराया है।

इसमें उन्होंने शुभम कुमार एवं राजदीप कुमार सिंह पर अपनी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती जंगल मे लेजाकर मारपीट करने एवं जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। मामले में कहा है कि उसकी बेटी योगियारा स्थित सियाराम पासवान के घर सिलाई सीखने बुधवार दोपहर 1:30 बजे गई थी। सिलाई सेंटर के पास से शुभम कुमार एवं राजदीप कुमार सिंह जबरदस्ती मोटरसाइकिल मे बैठाकर उसे जंगल मे ले गए।वहां बच्ची के साथ मारपीट की गई तथा जबरदस्ती करने का प्रयास किया।

उसी दौरान उसकी बेटी किसी तरह दोनों के चंगुल से बचकर भाग निकली। शुभम ने अपने दो अन्य दोस्तों रवि कुमार एवं रितेश कुमार के साथ लड़की को यह कहकर धमकी दी कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहना। केस भी नहीं करना। नही तो अंजाम बुरा होगा। इस संबंध में प्रतापपुर थाना में कांड सं 224/20 तथा धारा 376,511,34 आईपीसी 8 पोस्को ऐक्ट एवं( 3 ),10(11) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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