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हादसा:बाइक और साइकिल में टक्कर, दो लोग घायल

कोलेबिरा5 घंटे पहले
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  • घायल गोविंदा सिंह की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया

एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एडेगा डूमर टोली निवासी मतियसकुल्लू उम्र लगभग 55 वर्ष साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था। इसी क्रम में पोगोलोया गंझूटोली निवासी गोविंदा सिंह की बाइक साइकिल चालक मतियस कुल्लू को पीछे से टकरा गई।

जिससे दोनों गिरकर घायल हो गए कोलेबिरा पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए घायलों को कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां चिकित्सकों के द्वारा उनका प्राथमिक इलाज किया गया। घायल गोविंदा सिंह की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।

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