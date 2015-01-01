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शव मिला:धान काटने गई बच्ची का शव खेत से बरामद

काेलेबिराएक घंटा पहले
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  • शनिवार शाम जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उसे ढूंढने खेत में पहुंचे तो अलीशा को मृत पाया

अघरमा रंगामाटी निवासी अल्वीश कुल्लू की 15 वर्षीय पुत्री अलीशा कुल्लू शनिवार को अपने खेत में धान काटने गई हुई थी, शनिवार शाम जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उसे ढूंढने खेत में पहुंचे तो अलीशा को मृत पाया।

घटना की जानकारी पुलिस को दिया सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मृत शरीर को अपने कब्जे में कर लिया पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है।

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