पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सिंचाई के पर्याप्त साधनों की मांग:कुरडेग के 60 किसानों में बांटे गए निशुल्क गेहूं बीज

कुरडेग4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
कुरडेग में बीज प्राप्त करते किसान।

प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को किसानों के बीच गेहूं बीज का वितरण किया गया। कृषि विभाग की ओर से 60 किसानों को निशुल्क गेहूं के बीज दिए गए। बताया गया कि प्रखंड में किसानों के बीच वितरण के लिए 25 क्विंटल गेहूं के बीज उपलब्ध कराए गए थे। बीज का वितरण वैसे किसानों के बीच किया जाना था, जिनके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन हों।

साथ ही फसल को जानवरों से बचाने की व्यवस्था की गई हो। इधर प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने ऐसे हर किसान के खेत में जाकर जियो टैग किया। किसानों से कहा गया कि वे इस बीज का सही उपयोग करते हुए खेती करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें