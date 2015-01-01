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कार्रवाई:फोन अकाउंट में 4999 का भेजा गया लिंक, क्लिक करते ही कट गए 47 हजार

लातेहार3 घंटे पहले
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सदर थाना क्षेत्र के अमवाटिकर निवासी करीमुद्दीन ने सदर थाना में आवेदन देकर धोखाधड़ी कर 47 हजार रुपए लेने का मामला दर्ज कराया है। करीमुद्दीन ने बताया है कि तीन नवंबर को अपराह्न एक बजे फोन-पे में एक लिंक आया। इसके बाद 7432879849 व 8343865889 नंबर से एक कॉल आया। जिसमें बताया गया कि आपको फोन पे अकाउंट में 4999 की लिंक भेजा गया है। लिंक पर क्लिक करो। आपको 10 हजार वापस किया जाएगा। लिंक पर क्लिक किया। लिंक में क्लिक करते ही मेरे खाता नंबर 30961259312 से कुल 47 हजार काट लिया गया।

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