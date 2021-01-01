पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

यात्रीगण ध्यान दें:335 दिन बाद आज से चलेंगी गाेमाे-बरवाहीह और बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन

लातेहार5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना काल में बंद दाे जाेड़ी स्पेशल पैजेंसर ट्रेन सीआईसी सेक्शन पर फिर से दौड़ेंगी, बाजारों में बढ़ जाएगी चहल-पहल

लॉकडाउन के 335 दिनों बाद रेलवे सीआईसी सेक्शन पर सोमवार की सुबह से जिंदगी को रफ्तार देने जा रहा है। पहले फेज में रेलवे ने इस सेक्शन पर दो जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। जिन दो जोड़ी ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है, उसमें 03343 अप गोमो-बरवाडीह पैसेंजर और 053344 डाउन बरवाडीह-गोमो पैसेंजर तथा 03341 अप बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर और 03342 डाउन डेहरी-बरकाकाना पैसेंजर शामिल है।

रेलवे के अनुसार उपरोक्त सभी पैसेंजर ट्रेनें पूर्व के निर्धारित समय पर ही चलेगी। रेल सूत्रों की माने तो सब कुछ सामान्य रहा तो जल्द ही अन्य पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा।

लातेहार की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देशभर में हुए लॉकडाउन के कारण सीआईसी सेक्शन पर यात्री पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूर्ण रूप से रोक दिया गया था। जिसके बाद इस सेक्शन पर जिंदगी की रफ्तार रुक गई थी। पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन रुक जाने से स्थानीय बाजार में भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था। रेलवे द्वारा लॉक डाउन के 335 दिनों बाद पैसेंजर ट्रेनों के चलाने के लिए गए फैसले से लोगों में हर्ष है। लोगों ने कहा कि पैसेंजर ट्रेनों के चलने से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि लातेहार शहर के बाजारों में भी जान आ जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser