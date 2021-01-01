पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:पूर्व प्रत्याशी पर नाबालिग छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

लातेहार5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिस बोली-आवेदन मिला, कार्रवाई की जा रही है

थाना क्षेत्र के गोनिया पंचायत के छाताबार निवासी फूलचंद गंझू पर 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बालूमाथ थाना में आवेदन देकर कहा है कि 26 जनवरी को फूलचंद गंझू एवं दो अज्ञात लोग बाेलेराे से आए और मेरे पिता के सामने ही मुझे गिद्दी मोड़ यात्री शेड के पास से शाम 5:00 बजे उठा कर फाड़ी जंगल ले गए। वहां मेरे साथ दुष्कर्म किया एवं दो अन्य लोग ने छेड़छाड़ किया।

मैं किसी तरह वहां से भाग कर अपने घर पहुंची, जहां फूलचंद भी पहुंचा और मेरे पिता के साथ मारपीट करते हुए पुलिस को नहीं बताने की धमकी दी। मैं डर के मारे उस दिन बालूमाथ थाना नहीं पहुंची। रविवार काे अपने परिजनों के आने पर बालूमाथ थाना पहुंचकर आपबीती बताते हुए लिखित आवेदन दिया है। ज्ञात हो कि पीड़िता उत्क्रमित मध्य विद्यालय बठेठ की आठवीं कक्षा की छात्रा है। जबकि फूलचंद गंझू पूर्व में जदयू, आजसू एवं निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं तथा वे लातेहार विधानसभा क्षेत्र के जाने-माने नेता हैं। इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser