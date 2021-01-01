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पेशी:गैंगस्टर अमन साव कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया

लातेहार2 घंटे पहले
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  • सुजीत सिन्हा की नहीं हो सकी अदालत में पेशी
  • लातेहार में ठेका कंपनी से लेवी मांगने का आराेपी है अमन साव

प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राम की अदालत में लातेहार जिला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को पेश किया। मालूम हो साव को लातेहार थाना कांड संख्या 37/20 एवं 48/20 में पिछले दिनों अदालत के आदेश पर पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया था। पूछताछ के उपरांत पुलिस ने उसे अदालत में रिमांड वापसी के लिए पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी ने साव का चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत पुनः अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

अदालत ने साव से पुलिस अभिरक्षा के दौरान किसी शिकायत की सवालों को पूछ कर रिमांड वापस लेते हुए पुनः जेल वापस भेजने का आदेश दिया। मालूम हो लातेहार थाना कांड संख्या 37/20 एवं 48/20 में जिले में संचालित ठेका कंपनियों के कार्यों में रंगदारी मांगने की घटना में दर्ज हुआ था। जिसमें कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एवं अमन साव की शामिल होने की पुष्टि गिरफ्तार हुए उनके गुर्गों ने की थी। समाचार लिखे जाने तक सुजीत सिन्हा को अदालत में पेशी नहीं हो सका है। इनकी सुरक्षा में सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अमित कुमार गुप्ता, एस आई सूरज कुमार एस आई,रंजीत राम आदि काफी मुस्तैद देखे गए।

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