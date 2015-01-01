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कार्रवाई:ठेकेदार से 10 हजार लेवी लेकर जा रहा उग्रवादी धराया

लातेहार3 घंटे पहले
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प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी)के आजाद के नाम से एक ठेकेदार से 10 हजार रुपए लेवी के पैसे के साथ मनिका प्रखंड के पूर्वी पल्हेया के रहने वाला होरिल राम को माको मोड़ से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक सह प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने दी।

अमित ने बताया सीआरपीएफ 214 बटालियन को गुप्त सूचना मिली की प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के आजाद के द्वारा एक ठेकेदार से लेवी की राशि की मांग की गई थी। आजाद द्वारा भेजे गए युवक लेवी का पैसा लेने माको मोड़ के पास आया है। इसके बाद सीआरपीएफ पुलिस ने बुधवार की शाम छापेमारी की और युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक के पास से लेवी के 10 हजार व दो मोबाइल बरामद किया है।

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