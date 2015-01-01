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आत्महत्या:युवती ने सल्फॉस की गोली खाकर खुदकुशी की

लातेहार3 घंटे पहले
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सदर थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव में अपने मंगेतर के साथ रह रही देवंती कुमारी (20 ) ने गुरुवार की सुबह सल्फॉस की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। युवती के मंगेतर अजीत सिंह ने बताया कि घर में सुबह सभी लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान देवंती ने सल्फॉस की गोली खा कर सो गई। जब उल्टी होने लगी तो उसे सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगेतर अजीत ने बताया कि हम दोनों के बीच एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

इस बात की जानकारी हम दोनों के घरवालों को हो गई। इसके बाद मार्च में एक पंचायती बुलाकर पंचायत द्वारा लड़की को मेरे साथ भेज दिया गया था। इसके बाद हमलोग परिवार के साथ रह रहे थे। दोनों परिवार की रजामंदी से हमलोग फरवरी 2021 में शादी करने वाले थे।

सल्फॉस की गोली क्यों खाई नहीं बता सकते। घटना की सूचना मिलने पर पंचायत की मुखिया गुंजर उरांव अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मौके पर पुलिस पहुंचकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया।

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