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क्राइम:डायन का आरोप लगा महिला से मारपीट, पांच पर केस दर्ज

लातेहार3 घंटे पहले
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सदर थाना क्षेत्र के चूरिया लेधपा गांव की रहने वाली मानती देवी ने गांव के ही पांच लोगों पर डायन बिसाही कह कर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। मानती देवी ने थाना को दिया आवेदन में बताया है कि तीन नवंबर को शाम साथ बजे मेरे घर में गांव के ही ललकू उरांव, बलराम उरांव, उपेंद्र उरांव, आनंद उरांव, जितेंद्र उरांव आए और मुझे डायन बिसाही का आरोप लगाकर मेरे साथ लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान मेरे सिर में गंभीर चोट भी आई है। बीच बचाव करने मेरी बेटी आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है।

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