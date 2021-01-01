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निर्देश:जांच के दाैरान अनुपस्थित अभियंता का कटेगा वेतन

लेस्लीगंज2 घंटे पहले
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  • लेस्लीगंज बीडीओ ने निरीक्षण के दौरान दिया निर्देश

प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने बुधवार को लेस्लीगंज प्रखंड कुराइन पतरा एवं नौडीहा पंचायत का भ्रमण कर संचालित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता के पंचायत से अनुपस्थित पाए जाने पर एक दिन का वेतन काटने तथा स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। वे सबसे पहले कुराइन पतरा पंचायत पहुंचे जहां पंचायत सचिवालय परिसर में बैठक कर योजनाओं का समीक्षा किया।

इस दौरान पंचायत में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास,दीदी बाडी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का भौतिक निरीक्षण किया और लाभुकों से बात कर अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत नौडीहा पंचायत पहुंचे जहां विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक के प्रति नाराजगी जताते हुए अविलंब कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। माैके डीपीओ मोतीलाल शर्मा, प्रखंड समन्वयक अमित गुप्ता, बसंत कुमार, मुखिया बालदेव साव, नारद महतो, पंचायत सचिव नंददेव उरांव, संतु पासवान मौजूद थे।

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