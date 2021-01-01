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तैयारी:सैनिक बहाली की तैयारी निःशुल्क शुरू की गई

लोहरदगा7 घंटे पहले
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  • उन्होंने आशा जताई कि बहाली प्रक्रिया फिर से बहुत जल्द शुरू होगी

बीएस काॅलेज ग्राउंड में सैनिक प्रशिक्षण केंद्र जज्बा ग्रुप के द्वारा निःशुल्क सैनिक बहाली की तैयारी कराई जा रही है। वहीं प्रशिक्षक विनय उरांव व नीलेश तमेड़ा ने बताया कि कोरोना काल के कारण अभ्यास सत्र बंद कर दिया गया था। पुनः बहाली के लिए अभ्यास शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने आशा जताई कि बहाली प्रक्रिया फिर से बहुत जल्द शुरू होगी। इसके लिए पूर्व से ही अभ्यास की आवश्यकता है। कहा कि जिन युवाओं को निःशुल्क अभ्यास सत्र में भाग लेना है।

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