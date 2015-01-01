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अपील:लोहरदगा में 21 को मनेगा राष्ट्रीय पेंशनर दिवस

लोहरदगा2 दिन पहले
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  • उन्होंने पेंशनर दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है

झारखंड राज्य पेंशनर समाज जिला शाखा के बैनर तले 21 दिसंबर को दोपहर 11:00 बजे समाहरणालय स्थित पेंशनर भवन में राष्ट्रीय पेंशनर दिवस मनाया जायगा।

इसकी जानकारी देते हुए झारखंड राज्य पेंशनर समाज के जिला सचिव महेश कुमार सिंह ने बताया कि पेंशनर दिवस कार्यक्रम में जिले के सभी पेंशनर संबंधी शिकायतों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने पेंशनर दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

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