पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अंधविश्वास:बेटे की चाहत में ओझा के कहने पर पिता ने बेटी की बलि चढ़ा दी

लोहरदगा3 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस हिरासत में हत्यारा पिता।
  • हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दी है

के पेशरार थाना क्षेत्र के बोंडोबार बोड़ोकोना गांव में पिता ने बेटे की चाहत में ओझा के कहने पर अपनी बेटी की बली चढ़ा दी। हत्यारे पिता सुमन नगेसिया को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ओझा ने सुमन नगेसिया से कहा कि बेटा चाहिए तो अपनी बेटी की बली चढ़ाकर भगवान को खुश करना होगा। इसके बाद मौका देकर पिता सुमन नगेसिया ने अपनी बेटी सुषमा नगेसिया की हत्या कर दी।

मामले की जांच जारी
इंस्पेक्टर चंद्रमोहन हांसदा ने बताया कि बेटी की हत्या के आरोप में पिता सुमन नगेसिया को गिरफ्तार कर को जेल भेज दिया गया है। साथ ही अंधविश्वास में हत्या के लिए उकसाने पर आगे की कार्रवाई हेतु छानबीन की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें