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धरना:ट्रक मालिकों का हिंडाल्को गेट पर आज अनशन

लोहरदगा2 घंटे पहले
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  • आंदोलन के तहत ट्रक मालिकों ने हिंडाल्को गेट के सामने खाना बनाकर खाया

हिंडाल्को गेट कोर्ट रोड के समक्ष अनिश्चितकालीन दिन रात धरना और डेरा डालो घेरा डालो के तहत लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर एसोसिएशन एवं झारखंड ट्रक ओनर एसोसिएशन बीमरला के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम जारी रहा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रक मालिक उपस्थित हुए। साथ ही हिंडाल्को गेट के समक्ष ही खाना बनाकर खाया। वहीं विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी धरने का समर्थन दिया। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक इंद्रनाथ भगत की पत्नी साहुऊलिया देवी के आकस्मिक निधन पर ट्रक मालिकों ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की।

वहीं एसोसिएशन ने तय किया कि 4 फरवरी को सारे ऑनर एक दिवसीय अनशन पर रहेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू की जाएगी। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष कंवलजीत सिंह, उपाध्यक्ष विनोद सिंह, अभय सिंह, कृष्णा मिस्त्री, फिरोज राही, मो बबलू, मिथिलेश कुंवर, शैलेश कुंवर, नरेंद्र दसोंधी, संजय विश्वकर्मा, विकास कुमार वर्मा, विकास कुमार, मो आलम, मो गुड्डू, उमा चरण प्रजापति, हाजी मनान, शत्रुघ्न तिर्की, मो कैश, एन कुजूर, नितिन कुमार, जवाहर अग्रवाल, बरजसिंह, वार्ड पार्षद शशी कुमार वर्मा, मो मिंटू, महबूब अंसारी, रहमत अंसारी, रफीक अंसारी, संजीव शर्मा, राजेश शर्मा, शशिकांत दास, निसार अंसारी, संजय विश्वकर्मा आदि थे।

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