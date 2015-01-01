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स्वास्थ्य सुविधा:मांडू आराेग्य केंद्र में रेडिएंट वाॅर्मर मशीन, डिलेवरी रूम में टेबल और दस हाइड्रोलिक बेड व एसी लगवाए

मांडू3 घंटे पहले
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  • अब धार रैफर नहीं करना पड़ेगा जच्चा बच्चा को, कलेक्टर ने देखी व्यवस्था, परिसर में बनाएंगे हर्बल गार्डन

लंबे समय से अनदेखी के शिकार मांडू के प्राथमिक आराेग्य केंद्र में अब व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। पीथमपुर की दवाई कंपनी ने करीब पांच लाख रुपए की सामग्री उपलब्ध कराई है। इससे अब यहां खाली कमरों में हाइड्राेलिक बेड, ओटी में रेडिएंट वाॅर्मर मशीन, ओटी लाइट मशीन, डिलेवरी टेबल के साथ मरीजाें व स्टाफ के बैठने के लिए टेबल-कुर्सी की व्यवस्था की गई है।

रेडिएंट वाॅर्मर मशीन आने से अब बच्चे के जन्म लेते ही उसे धार रैफर नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में की जा रही व्यवस्थाओं का कलेक्टर आलाेक कुमार सिंह, जिपं सीईओ संताेष वर्मा ने निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर की खाली जगह में हर्बल गार्डन विकसित किया जाएगा।

अफसराें ने नालछा बीएमओ डाॅ. चमनदीप सिंह अराेरा से चर्चा की। परिसर को साफ व स्वच्छ रखने के साथ खाली जगह में गार्डन और मरीजों के बैठने की कुर्सी टेबल लगाने की बात कही। 15 दिन में बचे हुए काम भी पूरा करने के निर्देश दिए।

सीएमएचओ डाॅ. आरसी पनिका ने बताया अस्पताल काे सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में यहां रेडिएंट वाॅर्मर मशीन, ओटी लाइट मशीन, 10 हाइड्रोलिक बेड, लेबर रूम एसी, वाटर कूलर सहित अस्पताल में कई और भी गहन चिकित्सा संबंधित मशीनों के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। ड्रेसिंग रूम में ओटी लाइट मशीन लगने गंभीर घायल मरीज का इलाज किया जा सकेगा, पहले यह व्यवस्था नहीं थी। मांडू पर्यटन स्थल होने से अस्पताल में इस मशीन की मांग बनी हुई थी।

पलंग की कमी काे देख तीन कमरों में तीन-तीन व एक कमरे में 4 बेड़ लगाए हैं। ताकि आने वाले मरीजों को परेशानी नहीं आए। प्रसूता कक्ष में वाॅर्मर मशीन और डिलीवरी टेबल लगाई है। मरीजों को पानी के लिए यहां-वहां भटकना नहीं पड़े इसके लिए वाटर कूलर आरओ मशीन लगाई है। शीघ्र स्टाफ की कमी काे भी पूरा किया जाएगा।

पीथमपुर की कंपनी ने मुहैया कराई है सामग्री

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कलेक्टर ने पीथमपुर की दवाई कंपनी के माध्यम से मरीजों की सुविधाओं के लिए करीब पांच लाख रुपए की सामग्री मुहैया कराई है। मांडू पर्यटन नगरी होने से यहां अब तक लचर स्वास्थ्य व्यवस्था रही है। वर्षभर देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ वीआईपी आते हैं। कई दफा स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं की कमी के चलते समय पर उपचार नहीं हो पाता है।

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