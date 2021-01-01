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धरना:मांडू को अनुमंडल बनाने की मांग पर 23 को संघर्ष समिति देगी धरना

मांडू7 घंटे पहले
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  • इसकी अध्यक्षता मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सह अध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने की

मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति की बैठक पंचायत सचिवालय मांडू चट्टी में रविवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सह अध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने की। संचालन लालधन महतो ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रियाज अहमद व विशिष्ट अतिथि सविता कुमारी उपस्थित थे।

बैठक के क्रम में मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति द्वारा आगामी सात फरवरी को डाड़ी प्रखंड के रबोध पंचायत अंतर्गत चीरवा भुरकुंडवा में वीर स्वतंत्रता सेनानी सह शिक्षाविद जोबा मांझी की पुण्यतिथि मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मांडू को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर आगामी 23 फरवरी को प्रखंड सह अंचल मुख्यालय मांडू के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

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