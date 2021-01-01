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घटना:7 वर्षीय बालक को कुत्तोें ने काटकर किया घायल

मरकच्चो5 घंटे पहले
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  • एम्बुलेंस से घायल बच्चे को मरकच्चो अस्पताल पहुंचाया गया

कादोडीह पंचायत अंतर्गत ग्राम गगरेसिंगा में सात वर्षीय बालक प्रिंस साव को आवारा कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। घटना रविवार दोपहर एक बजे की है। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार बच्चा अपने घर के बगल में खेल रहा था।

खेलने के दौरान ही आवारा कुत्ताें का झुंड आ धमका इससे पहले कि मौजूद बच्चो कुछ समझ पाता, कुत्ते ने प्रिंस साव को उसके बाएं हाथ और मुँह में काट लिया, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए और खून बहने लगा। बचाव के लिए पहुंचे लोग किसी तरह उसे कुत्ताें से छुड़ाया और 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी। एम्बुलेंस से घायल बच्चे को मरकच्चो अस्पताल पहुंचाया गया।

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