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अवैध खदान में हादसा:ड्रिलिंग के बाद ब्लास्टिंग के लिए लगाए जा रहे विस्फोटक में ब्लास्ट, दो मजदूर घायल

मरकच्चो4 घंटे पहले
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हादसे में घायल युवक
  • नवलशाही थाना क्षेत्र के पंचगांवा में स्थित अवैध पत्थर खदान में हादसा, दोनों को रिम्स रेफर किया

जिले में खान सुरक्षा नियमों की अवहेलना कर मजदूरों के मौत की कीमत पर हाे रहे उत्खनन कार्य में आए दिन हादसे हो रहे है और मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। गुरुवार को नवलशाही थाना क्षेत्र के पंचगांवा में स्थित एक पत्थर खदान में ड्रिलिंग के बाद ब्लास्टिंग के लिए किये लगाए जा रहे विस्फोटक में अचानक ब्लास्ट हो जाने खदान में कार्य में लगे दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार लगभग दस बजे दिन की है़।

घायलों की पहचान नवलशाही निवासी एतवारी साहू व ललन रजक के रुप में की गई है़। घटना के बाद खदान संचालकों द्वारा आनन फानन में दोनों मजदूरों को निजी क्लिनिकों में ले जाकर इलाज कराने का प्रयास किया गया। निजी क्लिनिकों द्वारा घायल मजदूरो का इलाज नहीं करने के बाद मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां से रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल मजदूरों में एतवारी साव की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई थी।

दोनों घायलों के शरीर पर कई जगह विस्फोट के कारण छिद्र बन गए थे, साथ ही एक मजदूर का हाथ भी फ्रेक्चर हो गया है। खदान के संचालक पंचगांवा निवासी अजय मेहता के अलावा फुलवरिया के अशोक मेहता, कृष्णलाल मेहता ,अमृत मेहता का है़। वहीं ड्रिल करने के लिया गया कम्प्रेशर ट्रैक्टर फुलवरिया निवासी राजू मेहता का बताया गया है। खदान करीब 250 फीट गहरी है। खदान का संचालन अवैध तरीके से होने की जानकारी मिली है। क्रशर संचालन की आड़ में पत्थर खदान संचालित की जा रही थी।

पंचगावां के अलावे थाना क्षेत्र के खटोलिया में भी कई खदान अवैध रूप से संचालित हैं। जहां पर इस तरह की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। इस खदान में एक साल पहले भी दुर्घटना घट चूकी है। खदान संचालकों द्वारा ज्यादातर मामलों को लेनदेन कर दबा दिया जाता है़। सदर अस्पताल मे़ं इलाज के दौरान घायल मजदूर ललन रजक ने होश में आने पर घटना का खुलासा करते हुए बताया की ड्रिल के दौरान हुए विस्फोट के कारण यह घटना हुई है।

रजक ने बताया की वह पहली बार खदान में गए थें। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अब्दुल्लाह खान पंचगावां मोड़ स्थित उक्त खदान पर पहुंच घटना की जानकारी ली। तथा सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का फर्द बयान लिया। उन्होंने बताया कि मामले में खदान संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

विस्फाेट में उड़े पत्थर से घायल हुए थे दोनों

जानकारी अनुसार दोनों मजदूर गुरुवार को खदान मे़ं पत्थरों मे़ं ड्रिलिंग कर विस्फोट करने के लिए विस्फोटक लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पूर्व से ड्रिल किये गये पत्थर मे़ं विस्फोटक लगाने के दौरान विस्फोट हो जाने के कारण यह हादसा हुआ । विस्फाेट में उड़े पत्थर के छींटे से दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना के बाद खदान संचालकों द्वारा ट्रक का टायर फटने की बात कह कर मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया।

खदान में नियम विरूद्ध किया जा रहा था खनन कार्य

जिस खदानों में मजदूरो के घायल होने की घटना घटी है उसका संचालन लीज की अवधि समाप्त होने के बाद भी गलत तरीके से किया जा रहा था। घटना की सूचना पर जांच के लिए देर शाम खदान पर पहुंचे खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर ने बताया कि उक्त खदान 42 डिसमिल क्षेत्र में संचालित है, मगर दुर्घटना जहां हुई है वह उस एरिया में आता है या नहीं इसकी अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। उल्लेखनीय हो कि अधिकांश खदानों में सीटीओ निर्गत नहीं होने व खान सुरक्षा निदेशालय से रोक लगाए जाने के बाद भी गैर कानूनी तरीके से खनन कार्य किया जाता रहा है।

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