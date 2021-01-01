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शर्मनाक:परदे का घेरा बना ऑपरेशन, बेड की जगह फर्श

मरकच्चो2 घंटे पहले
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  • सामुदायिक अस्पताल का हाल...एमओ ने कहा-संसाधनों की कमी, कोरोना में बेड कहीं और भेजे गए

प्रखंड के सामुदायिक अस्पताल में बुधवार को कपड़े का घेरा बनाकर महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में न ही स्ट्रेचर की सुविधा थी और न ही बेड की व्यवस्था की गई थी। परिजन ऑपरेशन के बाद खुद पेशेंट को उठाकर ऑपरेशन थियेटर से बाहर लाते और गद्दे पर अपनी ओर से बिछाया गया चादर व कम्बल से पेशेंट काे ठंढ से बचाते देखे गए।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि संसाधनों की कमी के वजह से मरीजों को पूरी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का भवन काफी पहले से जर्जर स्थिति में है। वहीं कोरोना काल के समय अस्पताल में लगे बेड कहीं दूसरे जगह पर भेज दिए गए थे।

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