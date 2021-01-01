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कार्रवाई:दुर्घटनाग्रस्त 10 गायाें से भरा पिकअप वाहन जब्त

मयूरहंड5 घंटे पहले
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  • मयूरहंड पुलिस ने पिकप वाहन को अपने कब्जा में ले लिया

मयूरहंड पचमौ सड़क किनारे जंगल से रविवार के अहले सुबह गाय से भरी पिकअप वाहन मयूरहंड पुलिस ने जब्त किया। जानकारी अनुसार पिकअप वाहन मयूरहंड से पचमौ की और जा रही थी जो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक घटना स्थल से गायब पाया गया। इसकी सूचना राहगीरों ने मयूरहंड पुलिस को दी।

सूचना पाते ही थाना प्रभारी रूपेश कुमार महतो, अवर निरीक्षक श्री राम समेत पुलिस के जवानों ने घटना स्थल पर पहुंचे और मवेशियों को बंधन से मुक्त किया। एक मवेशी की मौत हाे गई। सुरक्षित 10 मवेशियों को ग्रामीणों के बीच वितरण कर दिया गया। मयूरहंड पुलिस ने पिकप वाहन को अपने कब्जा में ले लिया। वाहन किसकी है पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। परिवहन कार्यालय से सूचना आते ही वाहन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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