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टीकाकरण:पलामू में 1093 लाेगाें काे लगी कोरोना की वैक्सीन

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • अाज से शुरू हाेगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण

कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत गुरुवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण कार्य शुरु कर दिया गया। गुरुवार को सीआरपीएफ, पुलिस के जवानों ने कोविशील्ड का टीका लिया। गुरुवार को 1802 लक्ष्य के विरुद्ध 1093 ने कोरोना का टीका लिया।

एमएमसीएच में 200 लक्ष्य के विरुद्ध 153, विश्रामपुर सीएचसी में 199 लक्ष्य के विरुद्ध 70, छतरपुर सीएचसी में 100 लक्ष्य के विरुद्ध 70, मनातू सीएचसी में 100 लक्ष्य के विरुद्ध 73, पांकी सीएचसी में 200 लक्ष्य के विरुद्ध 127, सदर सीएचसी में 200 लक्ष्य के विरुद्ध 90, हरिहरगंज सीएचसी में 100 लक्ष्य के विरुद्ध 60, पाटन सीएचसी में 200 लक्ष्य के विरुद्ध 110, लेस्लीगंज सीएचसी में 103 लक्ष्य के विरुद्ध 68, हुसैनाबाद सीएचसी में 200 लक्ष्य के विरुद्ध 123,चैनपुर सीएचसी में 200 लक्ष्य के विरुद्ध 149 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया गया। डीआरसीएचओ डॉ अनिल कुमार ने बताया कि जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लिए अब तक 16556 लोगों की सूची को कोविन-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

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