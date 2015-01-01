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पलामू के बाहुबली:1811 लोगों के पास हथियार के लाइसेंस, 29 ने रखे दो से अधिक

मेदिनीनगर4 घंटे पहले
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  • शादी, पर्व और त्योहारों पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर होगी कार्रवाई
  • लाइसेंस सरेंडर करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर मुकर्रर की गई है

(संजय तिवारी) पलामू जिले में शादी, पर्व-त्योहारों पर बिना वजह हथियार का प्रदर्शन कर दबंगई दिखाने वालों की अब शामत आने वाली है। सरकार ने गृहमंत्रालय के निर्देश पर शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता है।

यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास पूर्व में दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस या शस्त्र अंकित हैं तो संबंधित लाइसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त/सरेंडर करना होगा।

इसके लिए 1 दिसंबर 2020 अंतिम तिथि मुकर्रर की गई है। साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण कराते समय शस्त्रधारकों को अब हलफनामा देकर यह बताना भी होगा कि उसके पास दो से ज्यादा शस्त्र नहीं है। बदले नियम के तहत अब नवीनीकरण बढ़े हुए शुल्क के साथ तीन साल के स्थान पर पांच साल के लिए होगा।

2 से अधिक हथियार वालों को नजदीकी थाने में करना होगा लाइसेंस सरेंडर

नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसे में जिसके भी पास दो से अधिक शस्त्र होंगे उन्हें नजदीकी थाना अथवा डीलर के पास जमा कराना होगा। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि दो से अधिक शस्त्र का लाइसेंस रखने वाले लोगों को नोटिस दिया गया है। इसके अनुसार उनको 1 दिसंबर तक शस्त्र को जमा कराने का निर्देश दिया गया है। निर्देश का अनुपालन नहीं होने की सूरत में प्रशासन कार्रवाई करेगा।

अब लाइसेंस लेने की प्रक्रिया हुई जटिल, बढ़ी जिम्मेदारी

गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद लाइसेंस लेने की प्रक्रिया अब और जटिल हो गई। आवेदकों के आपराधिक रिकार्ड के बारे में आस-पास के थानों से जानकारी ली जाती है। आवेदक का चरित्र वेरीफिकेशन (आवेदक की आपराधिक छवि जानने के लिए) भी पुलिस व खुफिया विभाग से कराया जाता है। आवेदक को मुख्य चिकित्साधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है।

आवेदक के पूर्णत: स्वस्थ होने पर ही लाइसेंस दिया जा सकता है। यदि आवेदक का कोई अंग-भंग है या फिर कोई दृष्टि दोष है तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। नए नियम में थानों के साथ ही स्थानीय प्रखंड/अनुमंडल प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है।

आर्म्स (एमेंडमेंट) एक्ट 2019 से बदला कानून

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गजट अधिसूचना दिनांक 14.12.2019 एवं आर्म्स (एमेंडमेंट) एक्ट 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम की धारा 3(2)1, 5(1) ए, 8 (1),13(3) ए, (11), 15(1),25(1) (ए) (बी) (डी),25 (ए1), 21(1एए), 25(1बी) (बी) (1),27(3),44 (2) (एफ) में संशोधन किया है। इसके साथ ही धारा 2(1) (ईए),25 (1एबी), 25 (6),25(8) और 25 (9) में नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

इसके अनुसार शस्त्रधारक केवल दो शस्त्र रख सकता है। अगर लाइसेंसधारक के पास पूर्व से दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस अंकित हैं तो संबंधित लाइसेंसधारकों दो से अधिक शस्त्र को लाइसेंसधारक, आर्म्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त/सरेंडर करना होगा।

इन लोगों के पास है दो से अधिक शस्त्र का लाइसेंस

पलामू जिले में करीब 1811 शस्त्र के लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। इसमें से 29 लोगों के पास दो से अधिक शस्त्र के लाइसेंस है। गृह मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार दो से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने शस्त्र को जमा कराना है। हुसैनाबाद पुरंदर बिगहा के अजय कुमार, पाटन प्रखंड के साकनपीढ़ी के अखिलेश पांडेय, स्टेशन रोड के आलोक पाठक, पदमा के अमित कुमार सिंह, पिपरा के भोलानाथ सिंह बेलवाटिका के विपिन बिहारी सिंह, बेलवाटिका के ब्रजबिहारी सिंह, बेलवाटिका के देवेंद्र कुमार सिंह, साहित्य समाज रोड के दुर्गा प्रसाद, बाइपास रोड के कमलेंद्र दूबे, जेलहाता के कुमार मनोज, डेमा हरिहरगंज के कुशवाहा शिवपूजन मेहता, आबादगंज के महेंद्र सिंह, कांदु मुहल्ला के मुरारी पांडेय, पदमा के पंकज सिंह, नई मुहल्ला के राधाकृष्ष्ण किशोर, उदयगढ़ छतरपुर के राजेश कुमार सिंह, पंडवा के राजीव कुमार सिंह, सुदना के राम परवेश सिंह, हमीदगंज के रामा सिंह, छतरपुर के रविशंकर कुमार सिंह, हुसैनाबाद के संजय कुमार सिंह यादव, बेलवाटिका के संजय साहनी,पंसा के सत्येंद्र सिंह, नावाटोली के सुधीर कुमार सिंह, बेलवाटिका के उदय प्रताप सिंह, पदमा के उदय कुमार , हुसैनाबाद के विनय कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह के पास 3-3 शस्त्र के लाइसेंस हैं।

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