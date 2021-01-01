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सुरक्षा टीका:3 लाख 57 हजार बच्चाें काे पिलाई जाएगी पाेलियाे की दवा

मेदिनीनगर5 घंटे पहले
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  • पलामू में पल्स पोलियो अभियान शुरू, पहले दिन 80 प्रतिशत बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य

31 जनवरी से मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल परिसर में पल्स पाेलियाे अभियान शुरू किया गया। यहां सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ केनेडी ने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिले को पोलियोमुक्त बनाए रखने के तीन दिनी पल्स पोलियो अभियान के तहत पांच साल के कम उम्र के 3 लाख 57 हजार 107 बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य है। अभियान के पहले दिन जिले में 1314 बूथ पर 80 प्रतिशत बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप दिया जाएगा।

दूसरे और तीसरे दिन यानी 1,2 फरवरी को डोर टू डोर बच्चों तक दवा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 1816 ट्रांजिट टीम बनाया गया है। जिसमें 4026 सदस्य शामिल रहेंगे। इसके साथ ही 18 मोबाइल टीम बनाया गया है। जो सार्वजनिक स्थलों पर तैनात रहेंगी। प्रत्येक टीम में 2-2 सदस्य रहेंगे। 236 सुपरवाइजरों की देखरेख में अभियान को सफल बनाने के लिए 4461 कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। मौके पर डीपीएम दीपक कुमार गुप्ता, डॉ अनुप कुमार, डीडीएम सुनील कुमार तिवारी, डीपीसी अभिषेक आनंद आदि मौजूद थे।

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