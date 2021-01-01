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अभियान:3.77 लाख बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • अभियान के पहले दिन पोलियो बूथ पर 2,70, 527 बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप पिलाया गया

31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पलामू जिले में 3.77 लाख बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप पिलाया गया। हालांकि 3.81 बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य था। डीपीएम दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में 3,81,863 लक्ष्य के विरुद्ध 3,77,668 बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप पिलाया गया।

अभियान के पहले दिन पोलियो बूथ पर 2,70, 527 बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप पिलाया गया। दूसरे और तीसरे दिन डोर-डू टोर अभियान के तहत 2,59,952 घरों में जाकर 79,539 बच्चों को पोलियो निरोधक ड्रॉप पिलाया गया। वहीं, 8,268 बच्चों को घरों के बाहर और 1218 बच्चों को प्रतिरक्षण केंद्र पर दवा पिलाई गई।

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