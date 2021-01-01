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नामांकन:छत्तरपुर और हुसैनाबाद के आईटीआई में 74 का चयन

मेदिनीनगर5 घंटे पहले
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  • आईटीआई छतरपुर में 23 तथा आईटीआई हुसैनाबाद में 51 अभ्यर्थियों का नामांकन लिया गया

पलामू जिले के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छत्तरपुर एवं हुसैनाबाद में नामांकन हेतु डालटनगंज आईटीआई परिसर में जेसीईसीईबी द्वारा काउंसिलिंग समाप्ति के उपरांत शनिवार को जिला स्तरीय समिति के माध्यम से साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

इसमें प्राप्त आवेदनों की मेरिट लिस्ट तैयार करने के पश्चात आईटीआई छतरपुर में 23 तथा आईटीआई हुसैनाबाद में 51 अभ्यर्थियों का नामांकन लिया गया। साक्षात्कार में पलामू के अपर समाहर्ता सह जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष सुरजीत कुमार सिंह, जिला नियोजन पदाधिकारी सह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलामू के प्राचार्य संतोष कुमार, श्रम अधीक्षक अनिल रंजन, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार आदि मौजूद थे।

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