पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बदला लेने की वारदात:भाई की हत्या करने वाले आरोपी पर बम फेंक कर हमला किया, जख्मी

मेदिनीनगर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
जख्मी युवक।
  • शहर के भट्ठी मोहल्ले का रहने वाला है गुड्डू खान, तीन नामजद , एक गिरफ्तार

भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शहर थाना क्षेत्र के भट्ठी मुहल्ला में गुड्डू खान (21) पर बम से हमला किया गया। यह घटना बुधवार की रात की है। इस घटना में गुड्डू बाल-बाल बच गया है। उसका एक हाथ जख्मी हुआ है। गुड्डू ने शहर थाना में भट्ठी मुहल्ला के रहने वाले रितिक पासवान, किस्सू गुप्ता व माली मुहल्ला के मोंटी पांडेय के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि नामजद रितिक पासवान के भाई छोटू पासवान का मर्डर पिछले वर्ष नौ अगस्त को किया गया था।

गुड्डू खान ने दोस्तों के साथ दिनदहाड़े मुख्य बाजार में छोटू पासवान को गोली मारी थी। इस मामले में गुड्डू सात माह पहले जेल से बाहर आया है। गुड्डू पर बम फेंक कर जानलेवा हमला इसी का परिणाम बताया जा रहा है। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण महथा ने बताया कि गुड्डू खान आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह हत्या का आरोपी है। उस पर सुतली बम फेंका गया था। मामले में नामजद किस्सू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपी फरार हैं।

बाजार से घर लौटने के दौरान किया गया हमला

गुड्डू ने पुलिस को बताया कि बुधवार की रात वह अपने दोस्त मो. सद्दाम के साथ बाज़ार से लौट रहा था। देवी मंदिर के पास वह रुका था। हमला किया गया। रितिक ने उस पर बम फेंका। मोंटी ने उसे मारने के लिए पिस्तौल निकाली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें