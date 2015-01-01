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घर आई लक्ष्मी:पलामू जिले में धनतेरस पर 10 करोड़ रुपए का कारोबार

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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ग्राहक को बाइक देतीं ओलगा और शिखा।
  • ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5 करोड़, सर्राफा 3 करोड़, दो करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तन बिके, लोगों ने की जमकर खरीदी

धनतेरस पर बीते साल से कम कारोबार हुआ। बाजार में कोविड-19 का इफेक्ट देखने को मिला। बावजूद इसके ऑटोमोबाइल्स, बर्तन, सर्राफा, इलेक्ट्राॅनिक्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, मिठाई और झाडू के बाजार में खूब भीड़ उमड़ी। इसमें कोविड-19 के गाइडलाइन सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के आदेश की जमकर धज्जी उड़ी।

बाजार में करीब दस करोड़ का कारोबार हुआ। देर रात तक बाजार में भीड़ का आलम रहा। अकेले ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में पांच करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। वहीं, सर्राफा व्यवसाय तीन करोड़ से अधिक का हुआ। दो करोड़ से अधिक इलेक्ट्रोनिक्स, बर्तन का कारोबार हुआ।

चांदी के सिक्कों की जमकर बिक्री

दीपोत्सव की तैयारी ने बाजार का सन्नाटा तोड़ दिया है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में लोगों ने जमकर खरीदारी की। लोगों ने सोने, चांदी के सिक्के के साथ मूर्तियां और बर्तन शगुन के तौर पर खरीदे। चांदी की बात करें तो 9 नवंबर 65,400 रुपए किलो रहा, वहीं 10 नवंबर को 61,000 किलो था। सोना 22 कैरेट 9 व 10 नवंबर को एक भरी की कीमत 51,440 रुपए रहा। बाजार में चांदी का सिक्का 900 से लेकर 1500 रुपए तक बिका।

विदेशी होस्टेस ने ग्राहक को सौंपी बाइक

धनतेरस के दिन मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर बाहर से आई होस्टेस आनंद ऑटोबाइक्स में बाइक डिलीवर करते नजर आईं। गोवा से आई विदेशी होस्टेस मिस ओलगा और रांची से आई मिस वन शिखा ने ग्राहकों को बाइक सौंपी। डायरेक्टर आकर्ष आनंद ने कहा कि हमारा शहर भी अब बदल रहा है।

लोगों ने जमकर खरीदे पीतल-फूल के बर्तन

धनतेरस पर खरीददारों का जमावड़ा लगा रहा। बर्तन भंडारों की दुकानदारों ने धनतेरस पर बर्तनों में खूब चांदी काटी। बाजार में फूल और पीतल के बर्तनों की मांग और बिक्री ज्यादा हुई। दुकानदार अनुज मेटल, धासपट्टी के राजेश कुमार ने बताया कि पीतल के बर्तन 450-650 रुपए किलो, फूल के बर्तन 550-1200 रुपए बिके। धनतेरस को लेकर बाजार में जाने वाले मुख्य सड़कों को बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि वाहनों के प्रवेश को बाजार में रोका जा सके।

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