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विश्व कैंसर दिवस पर विशेष:कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा, फर्स्ट स्टेज में पहचान होने पर बच सकती है मरीज की जान

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • कैंसर राेग के प्रति लाेगाें काे जागरूक करने के लिए 4 फरवरी काे मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस

कैंसर रोग के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में लोगों को शुरुआत में पता नहीं चल पाता है। जब बीमारी काफी बढ़ जाती है, तब लोगों को इस बीमारी के बारे में तब पता चलता है। ऐसे में उनके बचने की संभावना कम हो जाती है। एसोसिएशन ऑफ सर्जन इन इंडिया के झारखंड चैप्टर के उप सचिव सह जिले के प्रसिद्ध सर्जन डॉ. अनवर नेजाम बताते है कि शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है।

जो शरीर में बदलावों के कारण बढ़ती रहती हैं लेकिन जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पर बढ़ती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तब यह शरीर के अन्य हिस्सों को उनका काम करने में कठिनाइयां उत्पन करने लगती हैं। इससे उन हिस्सों पर कोशिकाओं का गुच्छा सौम्य गांठ या ट्यूमर बन जाता है। जिस अवस्था को कैंसर कहते हैं। यही ट्यूमर घातक होता है और लगातार बढ़ता रहता है। उन्होंने कहा कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है बल्कि फर्स्ट स्टेज में पहचान होने पर सफल इलाज संभव है।

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