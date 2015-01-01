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शिविर:5 वर्षों में 12% बढ़ जाएंगे कैंसर के रोगी : डॉ.सिंह

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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  • हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में कैंसर जांच शिविर लगा

स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस पर जिले के सभी 64 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया । इसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर की जांच की गई । साथ ही कैंसर से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ), मेडिकल ऑफिसर और बीपीएम की भागीदारी रही। वहीं, दूसरी ओर एमएमसीएच में आयोजित जागरुकता शिविर में नोडल पदाधिकारी डॉ. एमपी सिंह और डीपीएम दीपक गुप्ता ने भाग लिया।

डॉ. एमपी सिंह ने कहा कि देश में पहली बार 7 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस आयोजित किया गया था। तब से लेकर अब तक हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाना व कैंसर के प्राथमिक स्तर पर ही उसकी पहचान करने के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अगले पांच साल में कैंसर के मामले 12 प्रतिशत बढ़ जाएंगे। अभी देश में कैंसर के 13.9 लाख केस हैं।

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