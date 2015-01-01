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किसान पंचायत:कृषि कानून से मिलेगा हक, किसानों का भला नहीं चाहती कांग्रेस

मेदिनीनगर2 दिन पहले
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  • भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद, पलामू सांसद और विधायक ने किसान बिल का किया पुरजोर समर्थन, वक्ताओं ने कहा-

भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को नए कृषि सुधार कानून की जानकारी देने के लिए मंगलवार को प्रमंडलस्तरीय किसान पंचायत का आयोजन किया। शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में चतरा,लातेहार,पलामू व गढ़वा के लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं के निशाने पर झारखण्ड सरकार,कांग्रेस व वामपंथी रहे। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। कृषि बिल किसानों की आज़ादी का बिल है। उनका हक- अधिकार मिलेगा। विदेशों में भी फसल बेचने की आज़ादी दी।

ऑनलाइन फसल ट्रेडिंग की सुविधा कार्यक्रम की अध्यक्षता पलामू जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडेय ने की व संचालन गढ़वा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी ने किया। कार्यक्रम में मेयर अरुणा शंकर, डिप्टी मेयर मंगल सिंह, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, लातेहार जिलाध्यक्ष हरेकृष्ण सिंह, श्याम नारायण दुबे, बिनोद सिंह,विपिन बिहारी सिंह आदि थे।

बिल से विपक्षी के पेट में हो गया है दर्द: भानु

कार्यक्रम प्रभारी भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कृषि बिल पर कांग्रेस व वामपंथी के फैलाए धुंध को हटाना है। विरोधियों को यह डर सता रहा है कि किसान सशक्त हो जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। सीएए पर अफवाह फैलाने वालों ने ही कृषि बिल पर किसानों को भड़काया है।

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