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आंदोलन की चेतावनी:भाड़ा वृद्धि को कम कराने की डीसीसे मोर्चा ने की मांग

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने बस भाड़ा में वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को आयुक्त सह परिवहन आयुक्त को मांग पत्र सौंपा। इसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा बढ़ाये गए भाड़ा को वापस लेने का मांग की गई है। कहा गया है कि मार्च 2020 के पहले बस का जो भाड़ा था वही यात्रियों से लिया जाए। इससे अधिक भाड़ा लेने पर बस संचालकों पर कार्रवाई की जाए। बस का परमिट रद्द किया जाए। बस मालिक यदि सरकार का आदेश नहीं मानते हैं तो वाम लोकतांत्रिक पार्टियां व संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी।

प्रतिनिधिमंडल में सीपीआई के जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी, भाकपा माले के वीरेंद्र उपाध्याय ,मनीष विश्वकर्मा, फूलन देवी विचार मंच के अध्यक्ष शैलेश चंद्रवंशी, झारखंड क्रांति मंच के अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु, मोर्चा के अध्यक्ष सूर्यपत सिंह शामिल थे।

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