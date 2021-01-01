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निर्देश:बालक छात्रावास की छत का सिपेज दुरुस्त कराएं

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • उपायुक्त ने छात्रावास में रह रहे छात्रों से बात कर उनकी समस्याएं जानी

सरकार के निर्देश के आलोक में पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने बुधवार को रेड़मा इलाके मेंं स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता अभय कुमार राय को छात्रावास की मरम्मती हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अभय कुमार राय को पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने छात्रावास में रह रहे छात्रों से बात कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान छात्रों ने उपायुक्त से छत से पानी रिसाव होने की शिकायत की। इसपर उपायुक्त ने भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द सिपेज को दुरुस्त करवाने की बात कही।

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