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गुहार:चार दिन बाद भी लापता नेवी जवान का सुराग नहीं

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • परेशान परिजनाें से एसपी से लगाई गुहार

चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्वडीहा के कोल्हुआ निवासी मिथिलेश दूबे के 24 वर्षीय पुत्र नेवी जवान सूरज कुमार दूबे का चार दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। परेशान परिजन उनकी तलाश में हर उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं जहां से उन्हें मदद मिल सकती है। बुधवार को परिजन जिले के एसपी संजीव कुमार से मिले और मदद की गुहार लगायी। इस संबंध में परिजनों के द्वारा चैनपुर थाना में सनहा दर्ज कराया गया है।

गाैरतलब है कि 30 जनवरी की सुबह घर से छुट्टी बिताकर डयूटी ज्वाइन करने के लिए सूरज निकले थे। वे तमिलनाडु के कोयंबटूर में पदस्थापित हैं। उन्हें वहां की यूनिट में अपनी रिपोर्टिंग देनी थी। परिजनों के अनुसार 30 जनवरी को सुबह करीब आठ बजे घर से निकले थे। रांची बस से पहुंचे। रांची में 4:15 बजे एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए फ्लाइट में सवार हुए। शाम 6:46 बजे उनके दोनों मोबाइल नम्बर से हैदराबाद में पहुंचने पर बातचीत हुई थी। 30 जनवरी की रात हैदराबाद के बाद अबतक उनके किसी नम्बर पर बातचीत नहीं हुई ना ही उससे किसी माध्यम से संपर्क हो पा रहा है। एसपी संजीव कुमार ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।

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